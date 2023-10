Aus dem 19. Stock eines Hochhauses in Berlin-Neukölln ist am Samstagmittag ein Einkaufswagen geworfen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, landete der Wagen in der Nähe von vier Polizisten und einem Anwohner, doch niemand sei verletzt worden. Der Vorfall habe sich in der Gropiusstadt ereignet, wie die Polizei auf X (früher Twitter) weiter mitteilt.

Wer den Einkaufswagen geworfen hat, ist bislang noch unklar. Die weiteren Ermittlungen wurden von einer Mordkommission übernommen.

Unbekannte sollen gestern Mittag einen Einkaufswagen aus dem 19. Stock eines Hochhauses in #Gropiusstadt geworfen haben. Unweit der Einschlagstelle standen vier unserer Kolleg. und ein Anwohner.

Eine #Moko unseres #LKA ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

