Neukölln: Eltern-Streit auf Spielplatz eskaliert – Schläge, Tritte, Fahrradwurf

Auf einem Spielplatz geraten Eltern über das Verhalten ihrer Kinder in Streit. Ein Mann wirft mit einem Fahrrad nach einem Vater – trifft aber eine Mutter.

Der Spielplatz am Weichselplatz Klaus Martin Höfer/imago

Auf einem Spielplatz am Weichselplatz in Berlin-Neukölln ist am Mittwochabend ein Streit zwischen Eltern eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, waren die Erwachsenen wegen des Verhaltens ihrer spielenden Kinder aneinander geraten.

Kurze Zeit später erschien der 36-jährige Vater eines der Kinder in Begleitung eines 24-Jährigen auf dem Kinderspielplatz. Der Begleiter schrie den Vater des anderen Kindes an und warf ein Fahrrad nach ihm. Das Fahrrad traf den 42-jährigen Vater allerdings nicht, sondern die 41-jährige Mutter. Sie wurde durch das Fahrrad am Kopf verletzt.

Der 36-Jährige und sein Begleiter schlugen und traten dann auf den 42-Jährigen ein. Ein 45-jähriger Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung und wollte schlichten. Nun ging das Duo auf den Zeugen los und schlug ihm ebenfalls ins Gesicht. Das Duo flüchtete vom Kinderspielplatz. Die Eltern und der Zeuge wurden leicht am Kopf und Oberkörper verletzt. Alarmierte Polizeikräfte konnten den 24-Jährigen in der Nähe festnehmen. Nach weiteren Ermittlungen konnte auch der 36-Jährige identifiziert werden.