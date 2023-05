Neukölln: Gruppe von Maskierten attackiert Barbesucher mit Holz- und Eisenstangen

Etwa zehn Vermummte stürmen in eine Bar in der Karl-Marx-Straße. Sie prügeln auf Mobiliar und Gäste ein. Ein 18-Jähriger wird verletzt.

Eine Gruppe von Maskierten hat am Samstagabend Besucher einer Bar in Berlin-Neukölln angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, stürmten die etwa zehn Vermummten gegen 23 Uhr in das Lokal in der Karl-Marx-Straße. Mit Holz- und Eisenstangen schlugen sie auf mehrere Gäste sowie auf das Mobiliar ein, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Ein 18-jähriger Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf, welche in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Außerdem wurde ihm sein Portemonnaie sowie ein Mobiltelefon gestohlen.