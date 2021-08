Berlin - Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in der Neuköllner Hufeisensiedlung einen Autodieb mit einem Hubschrauber gesucht. Wie Zeugen berichten, alarmierte gegen 0.30 Uhr ein aufmerksamer Anwohner die Einsatzkräfte. Der Mann teilte offenbar mit, dass sich eine Person an einem hochwertigen VW Bus zu schaffen macht. Die Person würde wohl im Fahrzeug sitzen und an irgendetwas schrauben.

Sofort machten sich mehrere Einsatzwagen auf den Weg zum VW Bus, heißt es. Aus bisher unbekannten Gründen flüchtete der Einbrecher aus dem Fahrzeug. Es wird gemutmaßt, dass die Person entweder von der herannahenden Polizei aufgeschreckt wurde oder aber der Anwohner den Täter verjagt hat.

Schnell waren viele Polizisten in der Hufeisensiedlung und begannen mit einer Nahbereichsabsuche. Auch der Polizeihubschrauber Pirol Berlin kam aus der Luft zur Unterstützung dazu, berichten Zeugen. Ob es zu einer Festnahme gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt. Im Innenraum des Pkw stellten die Einsatzkräfte wohl am Kombiinstrument Manipulationen fest. Der Autodieb soll zudem auch schadfrei in den Familienbus gelangt sein. Von außen waren offenbar keine Einwirkspuren zu erkennen.