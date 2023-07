Neukölln: Jugendliche schlagen Mann zusammen und lassen ihn schwer verletzt zurück

Eine Gruppe Jugendlicher ging am Sonntag in Neukölln auf einen 54-Jährigen los. Sie ließen ihn schwer verletzt liegen. Die Polizei konnte sie jetzt festnehmen.

Eine Gruppe Jugendlicher soll am Sonntag einen Mann angegriffen und schwer verletzt haben.

Eine Gruppe Jugendlicher soll am Sonntagabend in Neukölln einen 54-jährigen Mann angegriffen und schwer verletzt haben. Gegen 18.15 Uhr soll der Mann auf der Straße Richardplatz, Ecke Karl-Marx-Platz vor einem Getränkemarkt aus einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 17 Jahren heraus attackiert worden sein.

Ein 16-Jähriger soll ihn mit der Faust niedergeschlagen haben, sodass er auf den Boden fiel, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Boden liegend, soll der 16-Jährige ihm in den Bauch getreten haben. Ein weiterer Jugendlicher trat dem Mann gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Kirchstraße.

Jugendliche greifen Mann an: Schädelfraktur und Einblutungen

Der 54-Jährige war nicht ansprechbar und wurde mit einer Schädelfraktur und diversen Einblutungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär versorgt wird. Die Gruppe Jugendlicher konnte von Einsatzkräften der Polizei in der Karl-Marx-Straße gestellt werden.

Sie wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen wurden informiert. Warum die Jugendlichen den 54-Jährigen angriffen, ist noch unklar.