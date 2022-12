Ein Mann wird Samstagabend in Berlin-Neukölln attackiert. Er schafft es ohne Hilfe in ein Krankenhaus. Eine Not-OP rettet ihm das Leben.

Neukölln: Lebensgefährlich verletzter Mann liefert sich selbst in die Klinik ein

Die Polizei Berlin bei einem früheren Einsatz am S-Bahnhof Neukölln

Die Polizei Berlin bei einem früheren Einsatz am S-Bahnhof Neukölln dpa/Paul Zinken

Ein Mann ist in Berlin-Neukölln von unbekannten Tätern lebensgefährlich verletzt worden. Er suchte nach Angaben der Polizei selbstständig ein Krankenhaus auf und musste notoperiert werden. Um die Hintergründe aufzuklären, wurden die Beamten am Sonntagnachmittag hinzugezogen.

Wie die Behörden nun mitteilen, wurde der 32-Jährige am Samstagabend auf einem Spielplatz in Höhe des Karl-Marx-Platzes am S-Bahnhof Neukölln nach eigener Aussage von einem Unbekannten zu Boden gebracht. Im selben Moment soll sich ihm eine weitere Person genähert haben, die es wohl ebenso auf seine Geldbörse abgesehen hatte. Nach einem kurzen Gerangel sollen die Täter ohne Beute geflüchtet sein. Das Opfer erlitt Stichverletzungen.

Das schwerverletzte Opfer kann sich nicht daran erinnern, ob einer der Angreifer ein Messer mit sich führte oder wie er die Rettungsstelle aufgesucht hat. Auf Nachfrage gab der ihn behandelnde Arzt an, der 32-Jährige sei lebensgefährlich verletzt gewesen und habe lediglich durch die erfolgte Notoperation überlebt. Die Polizei Berlin ermittelt wegen schweren Raubes.