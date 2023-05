Neukölln: Männer vor Café schwulenfeindlich beleidigt und mit Flasche attackiert

Ein 23-jähriger und ein 26-jähriger Mann werden am Donnerstagabend in der Sonnenallee Opfer eines homophoben Angriffs, die Täter fliehen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Die Polizei Berlin ermittelt, nachdem zwei Männer in Neukölln angegriffen wurden.

Die Polizei Berlin ermittelt, nachdem zwei Männer in Neukölln angegriffen wurden. Sabine Gudath

Zwei Männer sind vor einem Café in Berlin-Neukölln von drei Unbekannten homophob beleidigt worden, mit einer Flasche attackiert und geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger an der Kreuzung Sonnenallee, Ecke Weichselstraße am Donnerstagabend Opfer der Attacke.

Nach dem verbalen Angriff wurde der 23-Jährige gegen 21.50 Uhr mit einer Flasche beworfen und am Bein verletzt. Die beiden Opfer flüchteten daraufhin in die Weichselstraße. Die drei Tatverdächtigen folgten ihnen und schlugen dem 26-Jährigen mit der Faust gegen den Hinterkopf. Danach entfernten sie sich Richtung S-Bahnhof Neukölln. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen.