Ein Mann sticht seinem Kontrahenten am U-Bahnhof Leinestraße in den Rücken und flieht. Die Polizei fahndet nach ihm.

Berlin-Neukölln: Mann am U-Bahnhof Leinestraße mit Messer verletzt

Am U-Bahnhof Leinestraße kam es am Sonntag zu einer Messerattacke. Imago

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag im U-Bahnhof Leinestraße in Berlin-Neukölln mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Im U-Bahnhof trafen die alarmierten Einsatzkräfte nach Polizeiangaben auf einen 47-Jährigen, der angab, gegen 14.30 Uhr von einem ihm unbekannten Mann mit dem Messer am Rücken verwundet worden zu sein.

Die Attacke sei im Rahmen einer Auseinandersetzung passiert. Der Angreifer sei im Anschluss in Richtung Okerstraße geflüchtet. Während Rettungskräfte den Angegriffenen zunächst noch am U-Bahnhof versorgten und ihn dann in ein Krankenhaus brachten, suchten die Polizeikräfte den Nahbereich erfolglos nach dem Tatverdächtigen ab. Die Polizei Berlin ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.