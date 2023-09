Im Berliner Stadtteil Neukölln ist es am Sonntagabend zu einer gewaltsamen Attacke gegen einen Mann gekommen. Wie die Polizei erklärte, wird ein möglicher religiöser Hintergrund angenommen.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 34-Jähriger eine islamische Gebetsmütze als modisches Accessoire getragen haben, als er sich gegen 19.10 Uhr in einem Lokal in der Schillerpromenade ein Bier bestellte. Zwei Unbekannte sollen daraufhin an ihn herangetreten sein. Einer der beiden soll den 34-jährigen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm seine Kopfbedeckung entrissen haben. Zeitgleich sollen ihn die Angreifer aufgefordert haben, sich vorher zu überlegen, welche Mütze er trägt.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit der Kopfbedeckung. Das Opfer wurde von Rettungskräften mit einer gebrochenen Nase, einer Platzwunde an der Lippe und einem gelockerten Zahn ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.