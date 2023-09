Mit Schießübungen hat ein Mann am Montagnachmittag ein Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, alarmierte ein Zeuge gegen 17 Uhr die Einsatzkräfte in die Neuköllner Niemetzstraße, nachdem er mehrere Klick- und Einschlaggeräusche gehört hatte.

Bei Eintreffen der Polizisten meldeten zwei Mieter diverse Beschädigungen an ihren Fensterscheiben. Die Wohnung des mutmaßlichen Schützen wurde ermittelt und ein Durchsuchungsbefehl erlassen, wie die Polizei weiter mitteilt. Daraufhin betraten SEK-Kräfte die Wohnung des 43-Jährigen im vierten Stock eines Wohnhauses. Dort fanden sie eine CO₂-Waffe, dazugehörige Gaskartuschen und Stahlkugeln sowie ein Springmesser. Alle Gegenstände wurden laut Polizeiangaben beschlagnahmt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schoss der Mann aus seinem Zimmer auf einen an seinem Balkongeländer montierten Holzvogel. Einige der verschossenen Stahlkugeln verfehlten jedoch das Ziel und schlugen in den Glasscheiben der gegenüberliegenden Wohnungen ein. Verletzt wurde niemand. Nach Feststellung seiner Personalien konnte der 43-Jährige nach Polizeiangaben in seiner Wohnung bleiben. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an.