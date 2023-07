Neukölln: Mann mit Küchenmesser auf der Sonnenallee niedergestochen

Ein Streit auf der Neuköllner Sonnenallee eskalierte am Montagnachmittag. Ein 23-Jähriger musste mit Stichverletzungen in der Brust ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Mann ist am Montagnachmittag in Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilt, eskalierte gegen 17.30 Uhr ein Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 34 Jahre alten Mann in der Sonnenallee.

Zunächst hätten sich die beiden Männer gestritten, bis der Ältere ein Messer zückte. Damit stach er schließlich auf die Brust des 23-Jährigen ein. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll der Tatverdächtige anschließend in Richtung Treptow geflüchtet sein.

Passanten alarmierten Polizei und Rettungskräfte, die den 23-Jährigen in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde von den Kräften am Einsatzort gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und dem Tatverdächtigen dauern an.