Berlin-Neukölln: Mann mit Stichwunden bricht bewusstlos zusammen

In der Werbellinstraße in Berlin-Neukölln verliert ein Mann auf dem Gehweg das Bewusstsein. Erst später stellt sich heraus, dass er schwere Stichverletzungen hat.

Der schwerverletzte Mann wird von Rettungskräften in den Krankenwagen transportiert. Morris Pudwell

Ein schwerverletzter Mann ist in der Nacht zu Donnerstag in der Werbellinstraße in Berlin-Neukölln vor mehreren Passanten auf dem Gehweg gestürzt und hat das Bewussstein verloren.

Nach ersten Erkenntnissen wies er eine stark blutende Stichwunde im Beckenbereich auf. Die Passanten alarmierten sofort die 112 und anschließend die Berliner Polizei. Der teilweise bewusstlose Mann wurde von Rettungssanitäter und einem Notarzt transportfähig gemacht und in ein Krankenhaus verbracht.

Wo und unter welchen Umständen der Mann sich die Verletzung zuzog, ermittelte vor Ort die Kriminalpolizei. Es wird von einer Straftat ausgegangen. Polizisten untersuchten fußläufig die nähere Umgebung nach einen eventuellen Tatort und nach weiteren Blutspuren.