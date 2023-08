Ein Mann soll am Mittwochabend in einem Café in Neukölln randaliert und auch Gäste bedroht haben. Erkenntnissen der Polizei zufolge betrat der 49-Jährige gegen 23.45 Uhr das besonders in der queeren Community beliebte Lokal in der Brusendorfer Straße.

Dort soll er einen Stuhl genommen und gegen die Decke geworfen haben. Zudem soll er weiter durch das Café gelaufen sein und Gäste bedroht haben. Er verließ das Café kurzzeitig, kehrte jedoch bald darauf wieder zurück. Polizisten nahmen den daraufhin Mann vorläufig fest.

Der 49-Jährige soll unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben. Er wurde zur Blutentnahme in Polizeigewahrsam gebracht, in dem er anschließend aufgrund seines aggressiven Auftretens und eines daraufhin angeordneten Anschlussgewahrsams verblieb. Der Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.