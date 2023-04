Berlin-Neukölln: Frau attackiert Mann in U-Bahn

Ein Frau soll in einer U-Bahn in Berlin-Neukölln einen Mann attackiert und rassistisch beleidigt haben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 23-Jährige am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr mit der U7 vom Mehringdamm in Richtung Karl-Marx-Straße. Die Frau soll zunächst laut geschrien und mehrere Fahrgäste beleidigt haben. Als der junge Mann um Ruhe bat, soll die Frau in seine Richtung geschlagen haben. Er konnte allerdings ausweichen. Anschließend soll sie ihn rassistisch beleidigt und ins Gesicht sowie auf die Kleidung gespuckt haben.

Am U-Bahnhof Karl-Marx-Straße stieg der Mann aus und forderte die Frau ebenfalls dazu auf, da er die Polizei alarmieren wollte. Die Frau blieb jedoch im U-Bahnwaggon und fuhr weiter. Der unverletzt gebliebene Mann meldete sich später auf einer Polizeiwache und erstattete dort Strafanzeige. Die Ermittlungen führt nun der Polizeiliche Staatsschutz.