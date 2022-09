Am Hermannplatz in Neukölln hat ein Mann der Polizei zufolge den Hitlergruß gezeigt. Die Polizei kontrollierte den 43-Jährigen, nachdem dieser sich am U-Bahnhof mit mehreren Fahrgästen gestritten hatte. In Anwesenheit der Polizisten hob der Mann dann den rechten Arm und rief laut eine nationalsozialistische Parole.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwa 1,5 Promille. Nach Feststellung seiner Identität konnte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Es ist bereits der zweite Vorfall in dieser Woche in Berlin. Am Montag wurde ein 26-jähriger Mann fotografiert, wie er am Pariser Platz den Hitlergruß zeigte. Laut Polizei stamme der Mann aus Baden-Württemberg und sei geständig. „Tatsächlich haben mehrere Zeugen den Mann dabei beobachtet, wie er am Brandenburger Tor schon vorher den Hitlergruß gezeigt habe“, sagte Martin Halweg von der Berliner Polizei.