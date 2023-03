Neukölln: Offenbar Massenschlägerei in der Silbersteinstraße

15 Personen sollen in die Schlägerei in Berlin-Neukölln verwickelt gewesen sein. Auch eine Waffe war wohl im Spiel.

Polizisten am mutmaßlichen Tatort. Morris Pudwell

Am frühen Samstagabend soll es in der Silbersteinstraße, Höhe Hermannstraße, zu einer Massenschlägerei mit etwa 15 Personen gekommen sein. Wie aus ersten Berichten von vor Ort hervorgeht, habe die Schlägerei dort vor oder in einem Lokal stattgefunden. Dabei sollen Betroffene auch mit einer Waffe bedroht worden sein.

Den Berichten zufolge wurde anschließend ein Mo­bi­les Einsatz­kommando der Polizei und der Dauerdienst der Berliner Kriminalpolizei an die Örtlichkeit in Berlin-Neukölln alarmiert. Zu den genauen Hintergründen und ob es Verletzte gegeben hat, war zunächst nichts bekannt.