Die 16-Jährige und 41-Jährige fielen den Beamten auf, als sie einen älteren Mann in einer U-Bahn-Station bestahlen.

Koffer-Trick: Berliner Polizei schnappt Taschendiebinnen in U-Bahnhof

Die mutmaßlichen Taschendiebinnen sollen einen Mann an der U-Bahn-Station Boddinstraße bestohlen haben. Paulus Ponizak

Die Berliner Polizei hat am Montagnachmittag zwei mutmaßliche Taschendiebinnen festgenommen. Eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren und eine Frau im Alter von 41 Jahren fielen den Polizisten in der U-Bahn der Linie 8 auf, in der sie offenbar mögliche Opfer ausspähten.

Im U-Bahnhof Boddinstraße sprach die 41-Jährige einen 84-jährigen Mann an und half ihm, einen Koffer die Treppe hochzutragen, während die 16-Jährige von hinten in die Jackentasche des Mannes griff. Anschließend rannten die beiden mutmaßlichen Diebinnen in die U-Bahn und wurden gegen 17.15 Uhr festgenommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden fanden die Beamten bei der älteren Beschuldigten das Portemonnaie des 84-Jährigen. Die beiden Tatverdächtigen kamen nach erkennungsdienstlichen Behandlungen in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie später wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Das LKA übernahm die weiteren Ermittlungen.