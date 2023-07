In Berlin-Neukölln sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse gefallen. Gegen 23 Uhr kam es in der Straße Sieversufer und in der Grenzallee zu einem Großeinsatz der Berliner Polizei.

Die Polizei war mit schwer bewaffneten Beamten im Einsatz, die in der Grenzallee mehrere Männer kontrollierten. In der Straße Sieversufer wurden an einem Haus und auf der Straße Spuren nach der Tat gesucht. Ob die Schüsse aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss am Sieversufer kamen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wie der Lagedienst der Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilte, wurde niemand verletzt. Vier Männer, die vorläufig in der Grenzallee festgenommen wurden, konnten nach über eine Stunde den Ort verlassen. Die Ermittlungen in der Straße Sieversufer in Britz dauern noch an.