In Berlin-Neukölln ist am Donnerstagabend ein Schuss gefallen. Gegen 23 Uhr kam es in der Straße Sieversufer und in der Grenzallee zu einem Großeinsatz der Berliner Polizei mit etwa 70 schwer bewaffneten Beamten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es in der Straße Sieversufer zu einem Streit zwischen einem Wohnungsinhaber und drei Unbekannten gekommen sein. Die Polizei teilte der Berliner Zeitung am Freitagmorgen mit, dass dabei niemand schwer verletzt worden sei. Mindestens eine Person sei jedoch ambulant behandelt worden.

In der Grenzallee kontrollierten die Beamten mehrere Männer. An einem Haus und auf der Straße Sieversufer wurden Spuren nach der Tat gesucht. Der Einsatz vor Ort sei bereits beendet. Ob der Schuss aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss am Sieversufer kamen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.