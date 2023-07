Neukölln: Polizei räumt besetzte 12-Zimmer-Wohnung in der Hermannstraße

Aktivsten besetzen am Sonntag eine Wohnung in Neukölln, die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an. Doch die Menschen verbarrikadieren sich in der Wohnung.

Die Polizei hat am Sonntag ein Haus in der Hermannstraße geräumt. Morris Pudwell

Aktivisten haben am Sonntag eine Wohnung in der Hermannstraße in Berlin-Neukölln besetzt. Die Polizei räumte sie am Abend gegen 21 Uhr in einem Großeinsatz. Vor dem Haus hatten sich laut Polizei rund 80 Sympathisanten versammelt.

Nach ersten Informationen hat die Wohnung zwölf Zimmer. Sie soll laut Hausbewohnern und Aktivisten seit zwei Jahren leer stehen. Der Eigentümer will sie nach Angaben der Hausbewohner in Büroräume umwandeln.

Räumung in der Hermannstraße: Bewohner verbarrikadierten sich im Haus

Die Bewohner befürchten zudem umfassende Sanierungen und Modernisierungen am Haus und entsprechende Mieterhöhungen. Die Bewohner berichten, dass sie ihre Wohnung kaufen wollten und dies vom Eigentümer abgelehnt worden sei.

Die Räumung am Sonntagabend wurde erschwert, weil sich noch mehrere Aktivisten in der Wohnung verbarrikadiert hatten. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten einer Einsatzhundertschaft vor Ort.