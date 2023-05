Berlin-Neukölln: Raser überfährt fast mehrere Fußgänger, Polizei nimmt ihn fest

Die Polizei Berlin hat sich in Neukölln am Montagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit einem 33-jährigen Raser geliefert und ihn am Ende geschnappt.

Nach Polizeiangaben fiel Einsatzkräften im Bereich Maybachufer, Friedelstraße, Hobrechtbrücke zunächst der 33-jähriger Autofahrer wegen seiner Fahrweise auf. Er beschleunigte immer wieder stark seinen Wagen, bremste abrupt und ließ den Motor aufheulen. Als der Fahrer gegen 17.45 Uhr von den Polizeibeamten aufgefordert wurde, anzuhalten, ergriff dieser die Flucht. Hierbei fuhr der Mann nicht nur über den Radweg, sondern kreuzte auch mehrere Fußgängerüberwege und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch verkehrsberuhigte Straßen.

Dabei überfuhr er laut Polizei fast mehrere Fußgänger. Sie mussten teilweise zur Seite springen, um dem Raser auszuweichen. Beim Einfahren in die Kreuzung Hobrechtstraße / Weserstraße missachtete der Autofahrer ein Stopp-Schild. So kam es zu einem Unfall mit einem anderen Auto. Der 33-jährige Fahrer versuchte dann zu Fuß weiter zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Mann in der Weserstraße vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen nach ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.