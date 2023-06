Am Dienstagnachmittag ist eine 51-jährige Frau von einem Unbekannten im Berliner Stadtteil Neukölln erst überfallen und anschließend verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr soll ein Tatverdächtiger in einem Spätkauf in der Sonnenallee Ecke Braunschweiger Straße der Frau die goldfarbene Kette vom Hals gerissen haben, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchtete er in ein Auto, das vor dem Geschäft geparkt war.

Die 51-Jährige rannte dem mutmaßlichen Räuber hinterher und lehnte sich mit dem Oberkörper durch das geöffnete Beifahrerfenster ins Auto, um ihn festzuhalten. Der Tatverdächtige fuhr ruckartig los – und riss die Frau mit sich. Sie wurde mehrere Meter mitgeschleift, bis ihre aus dem Auto ragenden Beine gegen einen parkenden Kleintransporter prallten.

Mutmaßlicher Täter flüchtet im Auto und lässt verletzte Frau zurück

Bei dem Aufprall gegen den Wagen wurde die Frau aus dem Auto des mutmaßlichen Räubers geschleudert und landete auf der Straße. Mit mehreren Knochenbrüchen an beiden Beinen sowie am Becken wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige ergriff in seinem Auto die Flucht in Richtung Saalestraße. Bei dem Fluchtwagen handelt es sich mutmaßlich um einen grauen Opel Kombi.