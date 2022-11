Berlin-Neukölln: SEK nimmt offenbar Gefährder fest

Das Foto zeigt die Festnahme des SEK in der Karl-Marx-Straße in Neukölln.

In Berlin-Neukölln haben Polizeibeamte des SEK am Sonntagabend einen Mann festgenommen. Zunächst wurden drei Personen, die sich in der Karl-Marx-Straße an einem Auto aufhielten, wie aus dem Nichts aus Fahrzeugen springenden SEK-Beamten zu Boden gebracht und gefesselt.

Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort wurde dann ein Mann festgenommen. Bei ihm soll es sich um einen Gefährder handeln, der dem Staatsschutz bekannt ist und der Waffen besitzen soll. Der schnelle Zugriff wurde von Beamten einer Einsatzhundertschaft abgesichert. Es gab zahlreiche Schaulustige. Wie es am Montagmorgen hieß, soll der Mann zum Flughafen BER gebracht und von dort aus abgeschoben worden sein.