Berlin: Senior auf Rad kommt vom Weg ab und stößt mit Auto zusammen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwochnachmittag ist in Britz ein 82-jähriger Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Senior gegen 17.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Haarlemer Straße in Richtung Buschkrugallee unterwegs gewesen sein. Der 82-Jährige soll laut Zeugenaussagen plötzlich nach links gegen ein gefahren sein, das in die gleiche Richtung unterwegs war.

Der Zusammenstoß brachte den Senior zu Fall. Dabei erlitt Verletzungen am Bein, am Kopf sowie am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.