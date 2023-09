Ein Mann ist am Dienstagabend in Gropiusstadt in Neukölln durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Rettungskräfte der Feuerwehr gegen 23.50 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und alarmierten die Polizei.

Ein 21-Jähriger versuchte in Richtung U-Bahnhof Lipschitzallee zu flüchten, doch ihm wurde von einem Unbekannten ein Bein gestellt. Der 21-Jährige stürzte und wurde von dem Unbekannten mit einem langen, breiten Messer angegriffen. Der junge Mann erlitt Schnitt- und Stichverletzungen an Schulter, Arm und Fuß. Mehrere Personen flohen anschließend in unbekannte Richtung. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten noch Drohungen des Verletzten in Richtung der Fliehenden vernehmen.

Der 21-Jährige wurde von den Rettungskräften zunächst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.