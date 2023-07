Neukölln: Streit um Vorfahrt eskaliert – Autofahrer starten Prügelei

In Berlin-Neukölln ist in der Nacht zu Montag ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Zu der Auseinandersetzung kam es zunächst, da der Fahrer eines Transporters dem Fahrer eines Volkswagens vorwarf, falsch in die Innstraße eingefahren zu sein und die Vorfahrtsregeln nicht beachtet zu haben.

Der VW-Fahrer solle Platz machen, gegebenenfalls die ganze Straße rückwärts zurückfahren, forderte der Mann. Dies war jedoch nicht mehr möglich, da sich in der Zeit schon ein weiteres Fahrzeug hinter der Engstelle einreihte. Die Streitigkeiten verlagerten sich auf die Straße, als beide Fahrer ausstiegen und anfingen, sich gegenseitig zu schlagen.

Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Die eingetroffenen Polizisten befragten die Kontrahenten und stellten Anzeigen. Beide Fahrer verzichteten auf eine ärztliche Behandlung.