Berlin-Neukölln: Teenager bauen bei Verfolgungsjagd mit der Polizei Unfall

Zwei Teenager, 17 und 14 Jahre alt, haben sich in Berlin-Neukölln am Donnerstagabend mit einem Mietwagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dann einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Berliner Polizei war das Auto Einsatzkräften zunächst durch ein Wendemanöver aufgefallen. Die Beamten folgten dem Wagen und machten im Bereich Sonnenallee Ecke/Ziegrastraße auf sich aufmerksam.

Ohne das „Stopp-Polizei“-Signal zu befolgen, gab der Autofahrer des Mietfahrzeugs Gas und entzog sich so der Kontrolle. Dabei kam es mehrfach fast zu Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern und parkenden Autos. Im Bereich Thiemannstraße Ecke Weigandufer bog der Autofahrer dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit nach rechts ab, verlor die Kontrolle und stieß mit einem Anhänger am rechten Fahrbahnrand zusammen. Dieser wiederum wurden auf einen dahinter abgestellten Anhänger geschoben.

Der 14-Jährige wurde in der Nähe vorläufig festgenommen und anschließend seinen Eltern übergeben. Der 17-Jährige Fahrer stellte sich im Beisein seiner Eltern auf einem Polizeiabschnitt.

Mietauto-Diebstahl häuft sich in letzter Zeit in Berlin

Unmittelbar nach dem Aufprall verließen die Teenager das Mietauto und flüchteten zu Fuß in Richtung Kiehlufer. Einer von ihnen, der 14-Jährige, wurde vorläufig festgenommen. Seine Personalien wurden aufgenommen und er wurde seinen Eltern übergeben. Gegen 22.45 Uhr erschien der 17-Jährige, der zum Tatzeitpunkt hinter dem Steuer gesessen haben soll, im Beisein seiner Eltern bei der Polizei. Auch er wurde rechtlich belehrt, seine Personalien aufgenommen und anschließend entlassen. Der Unfallwagen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Berlin, im Rahmen derer auch geklärt wird, wie die Minderjährigen zu dem Mietauto kamen, dauern an.

Fälle dieser Art häufen sich in letzter Zeit in Berlin: Erst in der Nacht zu Donnerstag nahm die Polizei zwei Teenager fest, die ein Mietauto in Prenzlauer Berg geraubt hatte. In der gleichen Nacht wurde in Berlin-Spandau ein 14-Jähriger festgenommen, der mit dem Auto der Eltern eine Spritztour gemacht hatte.