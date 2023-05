Neukölln: Vermummte stechen mit Messer auf Späti-Angestellten ein

In der Rudower Straße in Buckow wurde ein Spätkauf-Angestellter mit einem Messer angegriffen und verletzt.

In der Rudower Straße in Buckow wurde ein Spätkauf-Angestellter mit einem Messer angegriffen und verletzt. Morris Pudwell

Zwei vermummte Männer haben in der Nacht zum Sonntag einen Spätkauf-Mitarbeiter in Berlin-Neukölln angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Maskierten gegen 23.15 das kundenleere Geschäft in der Rudower Straße im Stadtteil Buckow. Während einer der beiden Vermummten mehrfach auf den 26-Jährigen mit einem Messer eingestochen haben soll, soll sein Komplize ihn gegen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Die Maskierten sollen dann von dem Verletzten abgelassen haben und in Richtung Grüner Weg geflüchtet sein. Die Tatverdächtigen hätten nichts gefordert oder entwendet, sagte der Angestellte aus.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den mit Stichen am Oberkörper verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den 26-Jährigen dem Vernehmen nach nicht bestanden haben. Die Ermittlungen zum Hintergrund und dem Tathergang der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei übernommen.