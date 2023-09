Neukölln: Zwei Frauen homophob beleidigt und niedergeschlagen

Zwei Frauen sind in Berlin-Neukölln Opfer einer körperlichen Attacke geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 27-Jährige und die 39-Jährige am Montagabend gegen 21 Uhr von einer fünf- bis sechsköpfigen Jugendgruppe homophob beleidigt, als sie Hand in Hand auf der Ederstraße flanierten.

Daraufhin soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Frauen und den Jugendlichen gekommen sein. Plötzlich soll ein Jugendlicher aus der Gruppe hervorgetreten und die 39-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sie sei dann zu Boden gegangen und habe sich Gesichtsfrakturen zugezogen. Der mutmaßliche Angreifer soll dann geflüchtet sein, die 27-Jährige sei ihm gefolgt, um ihn zur Rede zu stellen. Doch er soll sie mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch die Frau stürzte und sich Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zugezogen habe.

Anschließend soll der unbekannte Jugendliche zusammen mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung weggelaufen sein. Die verletzten Frauen wurden von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.