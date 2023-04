Berlin-Neukölln: Zwei Verletzte nach Messerstecherei im Hausflur

In der Flughafenstraße in Berlin-Neukölln hat sich in der Nacht zu Montag eine Messerstecherei ereignet. Die Polizei nahm einen Mann mit „ACAB“-Tattoo fest.

In Berlin-Neukölln ist es in der Nacht zu Montag in einem Wohnhaus in der Flughafenstraße zu einer Messerstecherei gekommen. Mindestens zwei Personen wurden dabei nach ersten Erkenntnissen verletzt.

Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort festgenommen werden. Sein Tattoo, welches ironischerweise von der Polizei mit Handschellen belegt wurde, zeigt ein großes „ACAB“ auf der Handfläche. Üblicherweise steht dieses Kürzel für „All Cops Are Bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde). Er gab an, jemanden Messerstiche zugefügt zu haben. ie weiteren Ermittlungen übernahmen Abschnittskräfte vor Ort.