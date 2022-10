Berlin: Noch keine Termine für verkaufsoffene Advents-Sonntage Gut zwei Monate vor Weihnachten ist immer noch offen, ob die Menschen in Berlin ihre Geschenke auch an Adventssonntagen kaufen können. dpa

Menschen in einem Berliner Einkaufscenter in Berlin dpa/Annette Riedl

Berlin -Gut zwei Monate vor Weihnachten ist immer noch offen, ob die Menschen in Berlin ihre Geschenke auch an Adventssonntagen kaufen können. Nach Angaben von Arbeitssenatorin Katja Kipping (Linke) gab es am Donnerstag eine Beratung darüber, an der sie selbst, die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) sowie Vertreter des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg und der Gewerkschaft Verdi teilnahmen. Dort hätten die drei Senatsmitglieder dafür geworben, „dass es eine Lösung gibt außerhalb von Gerichten“.