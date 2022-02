In Berlin starten an diesem Montag die Corona-Impfungen mit dem Präparat von Novavax. Es soll in den Impfstellen des Landes Berlin in Tegel und im Drive-in Lichtenberg zum Einsatz kommen. Nuvaxovid gilt als sogenannter „Totimpfstoff“. Er enthält keine Erbinformation wie mRNA oder DNA. In einigen Bundesländern waren Impfungen mit dem Stoff von Novavax bereits von Samstag an möglich. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte sich für den Einsatz dieses Präparats ab 18 Jahren ausgesprochen – mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen.

Termine für Impfungen in Berlin ab Montag (14 Uhr) sind den Angaben vom Freitag zufolge online über das Portal Doctolib buchbar. Berlin erhält laut Gesundheitsverwaltung zunächst 63.000 Impfdosen von Novavax. Davon ist rund die Hälfte für die Impfstellen in Tegel und Lichtenberg vorgesehen. Die andere Hälfte verteilt sich auf andere Stellen wie Haus- und Facharztpraxen, Apotheken und die Berliner Krankenhäuser.