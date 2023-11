Oberschöneweide: Mensch fällt in Silo – Feuerwehreinsatz

Die Berliner Feuerwehr hat am Samstag in Oberschöneweide einen Menschen aus einem Silo gerettet. Die Person war auf einem Industriehof in der Ostendstraße in das Silo gestürzt und hatte sich dabei verletzt, teilte die Feuerwehr im Kurznachrichtendienst X mit.

Zum Einsatz kam eine spezielle Drehleiter mit einem Gelenkarm. 26 Feuerwehrleute waren vor Ort. Die genaue Unfallursache sowie zur Identität der Person machte die Feuerwehr keine weiteren Angaben.

