Ein Polizist hat am Mittwochnachmittag in Oberschöneweide eine Fußgängerin mit seinem zivilen Streifenwagen angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Polizist ohne Warnsignale gegen 16.40 Uhr auf der Treskowallee in Richtung Rummelsburger Straße unterwegs.

Beim Rechtsabbiegen in die Rummelsburger Straße übersah der Fahrer offenbar die 53-jährige Fußgängerin, die die Kreuzung über einen hinweg Fußgängerüberweg in Richtung Edisonstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt die Frau eine Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 53-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Treskowallee war von 16.45 bis 17.20 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt, auch der Buslinienverkehr war betroffen. Der Fahrer des Streifenwagens blieb unverletzt.