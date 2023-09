Berlin: Das ändert sich jetzt beim Antrag auf Elterngeld

Das Elterngeld kann in Berlin nun auch online beantragt werden. Wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Donnerstag mitteilte, können Antragssteller mit dem Onlinedienst ElterngeldDigital, kann ab sofort Antragsdaten, Nachweise und Unterschrift komplett digital übermitteln.

In Berlin muss der Antrag dann nicht mehr ausgedruckt und per Post verschickt werden. Den Onlinedienst gibt es nun in elf Bundesändern. Er soll Eltern mit verständlicher Sprache, Hilfestellungen und automatischer Fehlererkennung gezielt beim Ausfüllen des Antragsformulars unterstützen.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) war im Familienservicebüro in Marzahn-Hellersdorf zu Gast und begrüßte die Einführung des Onlinedienstes. „Was in der Privatwirtschaft in vielen Fällen längst gang und gäbe ist, ist für die Verwaltung eine echte Innovation – und für die Berliner Familien eine spürbare Entlastung“, so Paus.