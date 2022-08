In Berlin-Pankow ist ein Auto mit insgesamt sechs Insassen gegen einen Baum geprallt. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Blankenburger Straße im Ortsteil Heinersdorf. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der 24-jährige Fahrer in einer langen Kurve die Kontrolle über den voll besetzten Wagen verloren haben. Das Auto kam demnach von der Straße ab und stieß am rechten Straßenrand mit einem Baum zusammen.

Ein Zeuge habe den Angaben zufolge beobachtet, dass sechs Personen aus dem Fahrzeug stiegen und auf die Polizei und Rettungskräfte warteten. Zwei der Insassen, ein neunjähriger Junge und dessen 32-jähriger Vater, erlitten bei dem Aufprall Knochenbrüche am Kopf und dem Oberkörper. Die anderen hatten ziemlich viel Glück, dass ihnen bei der heftigen Kollision nicht mehr passierte, erklärte eine Polizeisprecherin.

Auto prallt in Pankow gegen Baum: Wie durch ein Wunder passierte nicht mehr

Der ebenfalls unverletzte Autofahrer wurde von den Beamten rechtlich belehrt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von null Promille. Angaben zum Ablauf des Verkehrsunfalls wollte der 24-Jährige nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.