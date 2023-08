Mehrere Fahrzeuge haben in der Nacht zu Mittwoch in der Lessingstraße in Wilhelmsruh im Berliner Bezirk Pankow gebrannt. Anwohner alarmierten gegen 1.50 Uhr die Feuerwehr, die die Flammen schnell löschen konnte. Mindestens drei Fahrzeuge brannten jedoch trotzdem komplett aus.

Die ebenfalls alarmierte Berliner Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf.