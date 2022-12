Berlin: Frau überschlägt sich mit Mietwagen, Führerschein weg

Im Berliner Ortsteil Rosenthal im Bezirk Pankow hat sich am Freitagabend eine Frau mit einem Mietwagen überschlagen. Bisherigen Erkenntnissen der Berliner Polizei zufolge fuhr die 33-Jährige gegen 22 Uhr die Hauptstraße entlang, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und und gegen ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Auto stieß.

In Folge der Kollision hob der Mietwagen ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig aus dem Auto befreien. Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen am linken Bein, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Ihr Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.