Berlin-Pankow: Mann bedroht Ex-Freundin mit Waffe und schießt auf Auto

Ein Mann hat in der Nacht zum Samstag in Berlin-Pankow erst seine Ex-Freundin mit einer Waffe bedroht und anschießend auf das Auto geschossen, in dem sie flüchtete. Nach Angaben der Polizei hatte die 29-Jährige zusammen mit einer Freundin um 0.30 Uhr in der Nähe ihrer Wohnung an der Talstraße gestanden, als plötzlich ihr früherer Partner mit seinem Bruder auftauchte. „Dabei soll der 21- jährige Ex-Freund eine Schreckschusswaffe auf die Frau gerichtet und sie beleidigt haben“, erklärte ein Polizeisprecher.

Als die Begleiterin daraufhin zu Fuß flüchtete, lief die 29-Jährige auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo sie einen vorbeifahrenden Autofahrer angehalten haben soll. Als der unbekannte Pkw-Fahrer zusammen mit der Frau losfuhr, soll der Ex-Freund mehrmals in Richtung des Fahrzeugs geschossen haben. Die bedrohte Frau stieg kurze Zeit später aus den Wagen und wählte den Notruf.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten aus Berlin und Brandenburg überprüften daraufhin die Wohnanschrift des 21-Jährigen in Hohen Neuendorf, wo sie den Tatverdächtigen antrafen. Eine Schreckschusswaffe konnte nicht bei ihm gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.