Berlin-Pankow: Senior stirbt nach Sturz vom Fahrrad

Ein Mann ist Freitag an den Folgen eines Sturzes mit einem Fahrrad in einem Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Angehörigen über den Tod des 84-Jährigen benachrichtigt.

Laut Polizei war er am Morgen des 26. Januar 2023 mit einem Fahrrad an der Kreuzung Neumagener Straße/Wittlicher Straße in Berlin-Pankow unterwegs. Daraufhin stürzte der Mann ohne jegliche Fremdeinwirkung. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.