Berlin: Person im Weißen See ertrunken

Am Samstagabend verschwand beim Baden in dem See plötzlich eine Person. Nach längerer Suche konnte sie gefunden werden. Jede Hilfe kam jedoch zu spät.

Am Samstag ist in einem Berliner See ein Mensch ertrunken. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ging um kurz nach 19 Uhr der Notruf beim Lagedienst ein. Eine Person war beim Baden im Weißen See im Bezirk Pankow plötzlich nicht mehr aufgetaucht. Einsatzkräfte auf Booten und Taucher suchten nach der oder dem Vermissten. Der Badebetrieb musste wegen des Einsatzes eingestellt werden.

„Wir konnten die Person aus dem Wasser bergen. Eine sofort eingeleitete Reanimation blieb aber leider erfolglos“, so der Sprecher weiter. Die Person starb demnach im Rettungswagen. Angaben zum Alter und Geschlecht machte die Feuerwehr auf Anfrage nicht.

Auch im Plötzensee wird seit Samstagabend ein Mann vermisst. Die Suchaktion läuft noch.