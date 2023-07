Berlin-Plänterwald: Supermarktleiter wird in den Schwitzkasten genommen

Ein Unbekannter überfällt am Samstagabend einen Supermarkt in der Kiefholzstraße. Auch eine Holzlatte setzt er brutal dabei ein.

Ein Kunde in einem Supermarkt.

Ein Kunde in einem Supermarkt. Jens Schicke/imago

Ein Mann hat am Samstagabend den Leiter eines Supermarktes in Plänterwald und einen Kunden angegriffen. Der Marktleiter wurde in den Schwitzkasten genommen, der Kunde mit einer Holzlatte attackiert.

Der 34-jährige Leiter des Geschäfts in der Kiefholzstraße wurde nach Angaben der Polizei Berlin gegen 21 Uhr auf den Mann aufmerksam, weil dieser sich auffällig verhielt. Als er ihn ansprach, reagierte der Mann aggressiv und nahm den Marktleiter in den Schwitzkasten.

Supermarkt in Berlin überfallen: Mann will Tresorraum öffnen

Ein Kunde kam dem Angegriffenen zu Hilfe und sah sich dann selbst einer Attacke ausgesetzt, als der Unbekannte eine Holzlatte aus seiner Hose zog und auf den 31-Jährigen einschlug. Nachdem der Tatverdächtige erfolglos die Öffnung des Tresors gefordert hatte, flüchtete er aus dem Laden und entkam auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Alarmierte Polizeikräfte konnten ihn bei der Absuche der Umgebung nicht mehr finden, stellten aber den zurückgelassenen Holzknüppel sicher. Der Marktleiter blieb unverletzt, der Kunde lehnte eine medizinische Versorgung ab.