Berlin plant autofreie „Sommerstraßen“: Diese Orte sind betroffen

Für Sitzmöbel und Blumenbeete: In den Monaten Mai bis Oktober sollen mehrere Straßen in Berlin autofrei werden. Was bislang bekannt ist.

In Berlin sollen offenbar mehrere Straßen im kommenden Sommer für den Autoverkehr gesperrt werden. Das berichtet die Berliner Morgenpost unter Berufung auf die Sprecherin der Senatsmobilitätsverwaltung, Sara Lühmann. Im Fokus stünden vier Nebenstraßen, die auf Abschnitten mit einer Länge von 50 bis 100 Metern in den Monaten Mai bis Oktober zu sogenannten „Sommerstraßen“ umgestaltet werden sollen.

Man wolle damit „einen Raum und die Möglichkeit zu Begegnung, zum Verweilen, zur Erholung, zur Kommunikation mit der Nachbarschaft und zum Spielen zu geben“, erklärt die Sprecherin. Die temporäre Umgestaltung beinhaltet laut dem Bericht etwa, dass in den betroffenen Abschnitten Sitzmöbel und Pflanzenbeete aufgestellt würden. „In vielen Kiezen, vor allem in der Innenstadt, ist der Weg zum nächsten Park recht weit“, so Lühmann weiter. Zudem seien viele Berliner Grünanlagen an Tagen mit warmem Wetter überlastet.

Wo sind die autofreien „Sommerstraßen“ in Berlin geplant?

Besonders Gewerbetreibende hatten bei einer ähnlichen Umgestaltung der Friedrichstraße in Berlin-Mitte über Geschäftseinbußen geklagt. Das wolle man bei „Sommerstraßen“ vermeiden.

„Durch die Kürze der Abschnitte bleibt die Versorgungssicherheit gewährleistet“, so Lühmann. Als Kriterium gelte außerdem, dass die Straßen in dicht besiedelten Wohngebieten liegen und wenig Gewerbenutzung aufweisen sollen. Standorte mit Schulen in der Nähe würden ebenfalls bevorzugt, um die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern zu erhöhen.

Im Gespräch sind demnach etwa Straßen in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Auch in Friedrichshain-Kreuzberg könne man sich die Einrichtung von Sommerstraßen grundsätzlich vorstellen. „In Tempelhof-Schöneberg wurden in Abstimmung mit dem Bezirksamt bereits Abschnitte der Blumenthalstraße sowie der Steinmetzstraße, jeweils an die Kurfürstenstraße angrenzend, festgelegt“, so Lühmann. Weitere Abschnitte für die Sommerstraßen sollen kurzfristig in Abstimmung mit den Bezirken bestimmt werden.

Wichtig bei der Auswahl sei es, dass es bereits eine aktive Nachbarschaftsinitiative gebe, welche die autofreien Straßen zusätzlich bespielen könnte. Infrage kämen dafür etwa Straßenfeste, Märkte oder Spielaktivitäten für Kinder. Bei Erfolg kann sich dem Bericht zufolge die Verkehrsverwaltung vorstellen, dass die Sommerstraßen in diesem Jahr keine einmalige Aktion bleiben werden.