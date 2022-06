Klimaschützer der sogenannten „Letzten Generation“ sorgen für ein massives Verkehrschaos in Berlin. Sie haben sich in Friedrichshain am Frankfurter Tor auf die Straße gesetzt. Ob sich die Aktivisten teilweise auch festgeklebt haben, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ist vor Ort, geräumt wurde bislang aber noch nicht.

An der Frankfurter Allee sowie der Karl-Marx-Allee kommt es aktuelle zu massiven Verkehrsbehinderungen. Der morgendliche Autoverkehr staut sich mittlerweile zurück bis zur Warschauer Brücke. Der Tram- sowie der Radverkehr sind nach ersten Informationen nicht von der Störaktion betroffen.

‼️Frankfurter Tor in alle Richtungen blockiert‼️



Die Klima-Kämpfer teilten dazu mit: „Frankfurter Tor in alle Richtungen blockiert Der zivile Widerstand gegen das Regierungsversagen im Klimanotfall ist heute im Herzen Berlins. OlafScholz , Sie traten als Klimakanzler an – sprechen Sie ein Machtwort gegen neues Nordseeöl!“