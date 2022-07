Unterbringungsbefehl erlassen

Messerattacke in Wilmersdorf: Handelte der Täter in Mordabsicht?

Ein 25-Jähriger soll in der Berliner Straße einem anderen Mann ein Messer in den Hals gerammt haben. Er wurde auf richterliche Anweisung in den Maßregelvollzug gebracht.

