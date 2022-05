Hunderte Gäste feierten im Bricks-Club in Berlin Mitte eine Hip-Hop-Party. Doch dann kam es in den Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die die Veranstaltung prompt beendete. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an und räumte den Club, der sich direkt unter dem Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt befindet. Nach einer Rangelei hatte jemand Pfefferspray in den engen Räumlichkeiten versprüht, berichteten Zeugen vor Ort.

Die uniformierten Beamten mussten die aufgebrachte Situation beruhigen. Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren in mehreren Rettungswagen vor, da einige Gäste über Atemwegsreizungen klagten. Sanitäter behandelten einen Mann, der eine Kopfverletzung erlitten hatte. Mehrere Frauen hyperventilierten und wurden vor Ort betreut.

Aufgebrachte Gäste stören die Nachtruhe

Laut ersten Erkenntnissen wurden zwei Männer vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung in mehreren Fällen. Der Club beendete im Anschluss die Feierlichkeiten. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die enttäuschten Gäste aufgefordert, den Club zu verlassen. Die aufgebrachte Stimmung sorgte für erheblichen Lärm auf den Straßen. Unklar war zunächst, ob die Hotelgäste sich wegen Ruhestörung beschwerten.

Es ist nicht das erste Mal, dass in einem Berliner Club eine Pfefferspray-Attacke einen großen Einsatz auslöst. Erst vor wenigen Tagen kam es zu einem Angriff im Matrix Club am Warschauer Platz.