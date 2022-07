Am Sonntag sind Einsatzkräfte von LKA, Bezirksamt, Zoll und der Polizei Berlin zu Lokalkontrollen im Bereich Kreuzberg ausgerückt. Im Visier der Fahnder: Shishabars in der Urbanstraße, am Mehringdamm, in der Dudenstraße, der Großbeerenstraße und der Kommandantenstraße.

Während in einer Bar mindestens 20 Kilogramm illegaler Wasserpfeifentabak sichergestellt wurden, kam es bei der letzten kontrollierten Bar in der Kommandantenstraße zum Showdown. Während die eintreffenden Beamten das Lokal betreten und den Außenbereich sichern wollen, stand ein Gast plötzlich auf und rannte davon.

Pudwell Einsatzkräfte der Polizei Berlin am Sonntag.

Während der Mann flüchtete, eilten Kräfte einer Einsatzhunderschaft hinterher. Auf der Flucht warf der Mann päckchenweise Drogen in die nähere Umgebung. An einem Mehrfamilienhaus der Kommandantenstraße konnte der Mann schließlich gestellt werden: Er war gerade dabei, seinen Schlüssel in die Haustüre seines Wohnhauses zu stecken.

Der Mann wehrte sich massiv, wurde aber von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und bekam Handschellen angelegt. Nach Angaben von vor Ort hatte er eine größere Menge Bargeld dabei! Die weggeworfenen Drogen konnten ebenfalles sichergestellt werden. Mit einem eilig beantragten und erlassenen richterlichen Beschluss wurde auch eine Wohnungsdurchsuchung ermöglicht. Hier fanden die Ermittler kiloweise Drogen.

Pudwell Die Polizei transportiert sichergestelltes Rauschgift ab.

Der Mann wurde zur Identitätsfeststellung auf eine Dienststelle der Berliner Polizei gebracht. Nach ersten Erkenntnissen tauchten seine Daten bisher in keinem deutschen Computer auf. Der Mann teilte nach Informationen der Berliner Zeitung mit, er halte sich illegal in Deutschland auf.