Vermisstes Mädchen in Pankow tot aufgefunden: Polizei nimmt jungen Mann fest

Passanten fanden die Vierjährige am Abend schwer verletzt im Bürgerpark in Pankow. Sie starb kurz darauf im Krankenhaus. Ermittler gehen von einem Verbrechen aus.

Stundenlang suchte die Polizei am Dienstag mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Mädchen aus Berlin. Nun ist klar: Die Vierjährige ist tot. Sie wurde am Abend mit Verletzungen von Passanten im Bürgerpark Pankow gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte hätten noch versucht, das Kind zu reanimieren. Es sei allerdings im Krankenhaus verstorben. Der Tatort in dem Park wurde weiträumig abgesperrt. Kriminaltechniker sichern am Abend Beweismittel.

„Es wies Verletzungen auf, wo man annehmen muss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wo das im Raum steht“, sagte der Polizeisprecher. „Man hat in diesem Zusammenhang auch schon einen Tatverdächtigen festgenommen.“ Es handele sich um einen 19-Jährigen. Zur Staatsangehörigkeit des Tatverdächtigen oder des Mädchens machte er keine Angaben. Die Mordkommission ermittele.

Berliner Polizei suchte mit Hubschrauber nach dem vermissten Mädchen

Die Berliner Polizei hatte den ganzen Nachmittag und Abend lang mit knapp 100 Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach dem Mädchen gesucht. Das Kind soll sich zuletzt im Paule Park in Berlin-Pankow aufgehalten haben. Gegen 14.45 Uhr verschwand sie dann plötzlich.

Zu möglichen Hintergründen und weiteren Details äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Auch das Motiv des festgenommenen Verdächtigen ist noch unklar.