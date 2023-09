Das Berliner Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung seit Montag gegen einen Berliner Polizeianwärter. Wie die Behörde am Montag mitteilte, soll der 29 Jahre alte Mann außerdienstlich einen Unbekannten rassistisch beleidigt haben. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Samstagabend in Friedrichshain.

Gegen 21.40 Uhr soll der Mann an der Warschauer Straße Ecke Revaler Straße die Person beschimpft haben. Der Auszubildende war der Polizei zufolge alkoholisiert. Die Behörde prüft nun die personal- und disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen den Mann.