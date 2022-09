Nach dem bewaffnetem Raubüberfall auf einen Jugendlichen ist ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger am Dienstag in Prenzlauer Berg festgenommen worden. Nach Polizeiangaben soll der mutmaßliche Räuber bereits am Montagabend, zusammen mit drei weiteren Tatverdächtigen, einen ebenfalls 17-Jährigen bedroht, verletzt und ausgeraubt haben.

Der 17-Jährige soll sich dem Opfer zunächst aus einer größeren Gruppe heraus genähert und ihn verbal bedroht haben. Als der Jugendliche die geforderten Wertsachen – ein teures Basecap und beigeführtes Bargeld – nicht herausgab, sollen die Tatverdächtigen den Jugendlichen zu viert in eine ruhige Ecke gelockt haben. Dort sei der 17-Jährige mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend zwei Mal mit einem Messer in den Bauch gestochen worden, hieß es von der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der leicht verletzte Jugendliche den Tatverdächtigen jedoch zweifelsfrei identifizieren, wodurch dieser bereits am nächsten Morgen von der Polizei in Haft genommen werden konnte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler das erbeutete Diebesgut, sowie das offenbar bei der Tat verwendete Messer sicher. Der festgenommene Tatverdächtige soll am Mittwoch im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden.